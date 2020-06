Prasówka Bielsko-Biała 17.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bielsku-Białej nie minęło Cię nic ważnego

Tylko do końca roku pasażerowie w Beskidach będą jeździli autobusami PKS Bielsko-Biała. Od 1 stycznia 2021 r. spółka zmieni nazwę na "Komunikacja Beskidzka". Pojawią się także kursy z Bielska-Białej do Kęt.

Ministerstwo Aktywów Państwowych pracuje nad stworzeniem sieci sklepów, która byłaby kontrolowana przez państwo. Program nie ma oficjalnej nazwy, my na potrzebę tego materiału nazwiemy go "SKLEP PLUS". O pomyśle informował w wywiadzie dla money.pl wiceszef wspomnianego resortu Artur Soboń. - Pracujemy nad obecnością państwa na kilku rynkach w ramach przetwórstwa produktów rolno-spożywczych - powiedział wiceminister. Portal "Businessinsider.com.pl" podsumował w kilku punktach, co wiemy dziś o rządowym pomyśle SKLEP PLUS i na czym będzie on polegał. Zobacz galerię.

Tomasz Walczak, filmowiec zajmujący się łączeniem wideo z technikami timelapse, hyperlapse i stop-motion, stworzył niesamowity film inspirowany sytuacją związaną z epidemią. - Ten film jest dla mnie czymś nowym. To krótka opowieść oparta na oprawach graficznych – wyznaje twórca. Film zachwyca, zobaczcie!