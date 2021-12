Prasówka Bielsko-Biała 17.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bielsku-Białej nie minęło Cię nic ważnego

Przed udekorowaniem choinki - zwłaszcza jeśli jest to żywe drzewko - warto dokładnie sprawdzić, czy nie osiadły na niej robaki, a jeśli tak - trzeba szybko pozbyć się ich. W przeciwnym razie z czasem staną się uporczywymi lokatorami mieszkania, a ich wyeliminowanie będzie bardzo trudne. Sprawdź, jakie robaki przynosimy do domu razem z żywym drzewkiem oraz jak się ich pozbyć.

Na ostatniej prostej przed świętami wielu z nas poszukuje prezentów dla najbliższych. To czas przeglądania portali sprzedażowych i sklepów internetowych. Wykorzystują to oszuści, którzy podsyłają wiadomości, w których sugerują problemy z przesyłką. W pośpiechu klikamy w linki zawarte w smsach. To prosta droga do utraty pieniędzy z konta. Policjanci ostrzegają, by dokładnie sprawdzać przesyłane nam linki.