Prasówka Bielsko-Biała 18.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bielsku-Białej nie minęło Cię nic ważnego

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.

Wczorajsza debata prezydencka 2020 w TVP obrodziła... w MEMY. Zarówno eksperci, jak i internauci krytykują niski poziom debaty, tendencyjne pytania nie mające nic wspólnego z obecną sytuacją w kraju. Dla wielu jednak debata prezydencka była źródłem śmiechu, choć nieraz gorzkiego. Wzbudzonym emocjom ujście dają memy o debacie prezydenckiej. Co zapamiętamy najlepiej? Największym hitem debaty wydaje się być Menelowe Plus Stanisława Żółtka, ale nie przeszliśmy bez emocji także obok muchy na włosach Waldemara Witkowskiego czy "betonu" Mirosława Piotrowskiego. Zobaczcie najlepsze memy z debaty!

Tylko do końca roku pasażerowie w Beskidach będą jeździli autobusami PKS Bielsko-Biała. Od 1 stycznia 2021 r. spółka zmieni nazwę na "Komunikacja Beskidzka". Pojawią się także kursy z Bielska-Białej do Kęt.