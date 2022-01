Prasówka Bielsko-Biała 6.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bielsku-Białej nie minęło Cię nic ważnego

O interwencję w związku z notorycznym problemem śmieci pozostawionych poza wiatą śmietnikową zwrócił się do nas mieszkaniec bielskiego osiedla Złote Łany. - Sytuacja jest tak okropna, że postanowiłem, iż jeśli to się nie zmieni, założę na Facebooku grupę Slumsy Złote Łany, na której będę dokumentował i prosił innych o dokumentowanie przykładu niechlujstwa, śmiecenia i braku reakcji na tę sytuację spółdzielni - napisał nasz Czytelnik. Administracja spółdzielni twierdzi, że robi co może, żeby rozwiązać problem ze śmieciami, ale w wielu przypadkach winni są sami mieszkańcy.