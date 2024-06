Prasówka Bielsko-Biała 7.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bielsku-Białej nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Bielsko-Biała 7.06: top 3 artykuły z wczoraj

Opieszałość i zbyt małą pomoc dla osób poszkodowanych przez powódź błyskawiczną, jaka nawiedziła rejon bielski w nocy z poniedziałku na wtorek, zarzucił władzom Bielska-Białej poseł PiS, były minister w rządzie Mateusza Morawieckiego, obecnie startujący w wyborach do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Puda na konferencji prasowej, która odbyła się dzisiaj, 6 czerwca, w jego biurze poselskim. Rzecznik bielskiego Urzędu Miejskiego Tomasz Ficoń stwierdził, że to nieprawda. Pomoc została uruchomiona tego samego dnia, kiedy doszło do nawałnicy, a wnioski o jej udzielenie cały czas spływają.