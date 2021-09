Prasówka Bielsko-Biała 7.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bielsku-Białej nie minęło Cię nic ważnego

To najwyższa wieża widokowa w Polsce! Nową atrakcją Świeradowa Zdroju jest od niedawna górująca nad całą okolicą wieża Sky Walk. Z wysokości ponad 60 metrów świat wygląda faktycznie zupełnie inaczej. Ale czy warto wspinać się na sam szczyt, a do tego zapłacić za bilet 49 zł?

Nie udało się przez pandemię rok temu, z tym większą przyjemnością zapraszamy na Święto Powiatu Bielskiego w najbliższy weekend – 11 i 12 września do Kóz. Wykorzystajmy okazję do spotkań, za którymi tak tęskniliśmy, gdy koronawirus zamknął nas w domach. Spotkań ze znajomymi, spotkań z kulturą i tradycją naszego powiatu - mówi starosta bielski Andrzej Płonka. Będzie też okazja do zaszczepienia się przeciw COVID-19.