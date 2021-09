Prasówka Bielsko-Biała 8.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bielsku-Białej nie minęło Cię nic ważnego

Pandemia. Nie minął jeszcze tydzień nauki w szkołach, a pierwsze placówki oświatowe musiały już odesłać część podopiecznych przed monitory komputerów. W woj. śląskim trzy szkoły zawiesiły stacjonarne zajęcia dla pojedynczych klas. Na zdalną naukę kierowani są uczniowie bez względu na to, czy są zaszczepieni czy nie. Liczba chorych na rośnie. Dziś jest 533 zakażonych w Polsce - tydzień temu było ich o 45 proc. mniej! Gdzie ostatniej doby w woj. śląskim odnotowano przypadki zakażenia? Kliknij w galerię i sprawdź!

Uwaga kierowcy! W piątek 10 września z powodu rozbiórki przepustu drogowego zostanie zamknięty odcinek ul. Strumieńskiej w Jasienicy. Przejazd na odcinku Jasienica - Strumień będzie odbywał się objazdem przez Międzyrzecze Górne. Utrudnienia potrwają do 23 listopada.

TURYSTYKA. Z Katowic szybciej dostaniemy się pociągiem do wielu stolic Europy niż z Warszawy. Ale upolować tani bilet, to jest sztuka. PKP nie ułatwia pasażerom życia i wielu biletów nie kupimy przez internet, ale tylko w kasie na dworcu. Nie sprawdzimy nawet ceny. Jeśli marzy Wam się podróż pociągiem za granicę, przeczytajcie, do jakich stolic dojedziecie z dworca w Katowicach bez przesiadek i za ile są bilety na jesień 2021.

Pożar w Kozach, w pow. bielskim. Cztery zastępy PSP, jednostki OSP oraz policja działają na miejscu pożaru warsztatu stolarskiego. Jak informują bielscy strażacy, ogień udało się już opanować. Trwa dogaszanie pożaru. Przyczyny wybuchu ognia nie są znane. Ustali je policja.