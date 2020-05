Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski w #Hot16Challenge2: „To przez Covid-19 – choróbsko bezczelne"

Prezydent Klimaszewski znany z dystansu do siebie oraz udziału w wielu charytatywnych akcjach prócz nagrania udostępnił internautom swój tekst. - To ze względu na moją charakterystyczną dykcję - przyznał. Nominował aktorkę Annę Guzik, Pociąg Rock'n'Roll, a także przewodniczącego rady miejskiej Bielska-Białej Janusza Okrzesika.

Tekst:

Otworzyłem rano oczy – nic nie zobaczyłem,

Cień mgły ostry spowił miasto, ciut się przeraziłem.

Fields of Gold, Carpaccio – wszystko w mgle zniknęło,

Miłe wcale to nie było, więc mi się bluzgnęło.

To przez COVID-19 – choróbsko bezczelne,

Trzeba będzie z bielszczanami włączyć przeciwmgielne.

Razem oświetlimy drogi – we wspólnocie siła.

Potrafimy robić doBBro, by nadzieja żyła!