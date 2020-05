Przedszkola w Bielsku-Białej czynne od 18 maja. Tylko 1700 miejsc

Od 18 maja w zakresie ograniczonym będą czynne przedszkola i żłobek miejski – poinformował w poniedziałek 11 maja prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski za pośrednictwem nagrania na swoim facebookowym profilu.

- Chcąc spełnić warunki bezpieczeństwa, musimy się do tego przygotować, stąd właśnie ten termin. Teraz oceniamy procedury, konsultujemy sytuację z odpowiednimi instytucjami m.in. z sanepidem – podkreślił.

Prezydent zaznaczył, że w związku z obostrzeniami sanitarnymi, przedszkola i żłobek miejski w Bielsku-Białej będą mogły przyjąć mniej dzieci, niż przed epidemią. W systemie jest 5200 przedszkolaków, a miejsc w przedszkolach - po uwzględnieniu procedur bezpieczeństwa - 1700.

Prezydent przyznał, że konieczne jest ustalenie kryteriów, które dzieci w pierwszej kolejności mogą dostać się do przedszkola i żłobka. Trwają też konsultacje z rodzicami, by sprawdzić, ilu będzie chętnych.

– Na to potrzebujemy czasu, podobnie jak na zaopatrzenie dzieci oraz nauczycieli i opiekunów w środki ochrony osobistej. To priorytet. Policzyliśmy, że chcąc zabezpieczyć na odpowiednim poziomie dzieci i opiekunów, to miesięcznie koszt prawie 500 tys. zł – ocenił prezydent Klimaszewski.