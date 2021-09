Przegląd prasy 13.09.2021 Bielsko-Biała, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bielska-Białej

Prasówka Bielsko-Biała 13.09: top 3 artykuły z wczoraj

W poniedziałkowy wieczór, 13 września 2021, na scenie Teatru Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia Złotych Masek - najstarszych w regionie nagród teatralnych. I nikogo nie dziwi fakt, że nagrody za rok 2020 powędrowały do rąk zwycięzców z takim opóźnieniem. Pandemiczna rzeczywistość nie tylko paraliżowała działalność instytucji artystycznych, terminy premier i możliwość prezentacji przedstawień, ale zmieniła nawet tradycyjny termin wręczania nagród. Zwyczajowo był to Międzynarodowy Dzień Teatru – 27 marca; tym razem czekaliśmy do połowy września. Triumfatorem tej edycji konkursu okazał się „Zły” wg Leopolda Tyrmanda, w reżyserii i opracowaniu muzycznym Piotra Ratajczaka, a zrealizowany w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.