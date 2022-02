Przegląd prasy 15.02.2022 Bielsko-Biała. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bielska-Białej

Walentynki 2022. Święto zakochanych to dzień, w którym sieć dosłownie zalewają romantyczne zdjęcia gwiazd i celebrytów. Miłość świętują m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, Magda Gessler, Joanna Kudzbalska i Krzysztof Ibisz, Dorota Gardias oraz Dawid Kwiatkowski, który o sile miłości nagła piosenkę. Zobaczcie, jak znani celebrują tegoroczne walentynki.

Robert Lewandowski, Kamil Stoch, Freddie Mercury, Marilyn Monroe i kilka innych znanych postaci pojawiło się w Galerii Figur Czekoladowych, która powstała w kultowej wiślańskiej cukierni U Janeczki. To prawdopodobnie jedyna taka słodka galeria na świecie i świetny sposób na promocję oraz przyciągnięcie klientów.

Lenovo TAB M10 Plus 10,3" 4/64GB szary (ZA5T0302SE)

ŚLĄSKIE. Gdzie dzisiaj nie będzie prądu? Tauron poinformował o wyłączeniach energii elektrycznej w całym województwie śląskim. Wiadomo, jak potrafi zdenerwować brak prądu, więc lepiej być przygotowanym. Podajemy godziny odcięcia prądu i konkretne adresy, których dotyczy. Z największą ilością wyłączeń muszą się liczyć mieszkańcy powiatów cieszyńskiego i żywieckiego. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ, SPRAWDŹ SWOJE MIASTO

Rozpoczęły się ferie dla ponad 550 tysięcy uczniów z województwa śląskiego. W beskidzkich miejscowościach turystycznych zacierają ręce, bo jeśli patrzeć na to, co dzisiaj 13 lutego działo się w Szczyrku, to górale mogą liczyć na znakomitą końcówkę zimowego sezonu.