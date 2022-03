Przegląd prasy 16.03.2022 Bielsko-Biała. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bielska-Białej

Prasówka Bielsko-Biała 16.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

SOLIDARNI Z UKRAINĄ. Kolejna ciężarówka darów dla Ukrainy wyjechała z Bielska-Białej, z punktu zbiórki w centrum logistycznym Panattoni przy ul. ks. Józefa Londzina 106. Na transport składała się odzież, środki higieny i czystości oraz żywność od bielszczan i firm – w sumie ponad 20 ton na 30 paletach. Wszystko trafi do Lublińca, do składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, skąd pojedzie bezpośrednio do ogarniętej wojną Ukrainy.