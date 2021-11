Przegląd prasy 18.11.2021 Bielsko-Biała. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bielska-Białej

SPORT. Reprezentacja Polski nie będzie rozstawiona w barażach o awans do finałów mistrzostw świata 2022. Nasze szanse na grę w Katarze zmalały, a winnym tej sytuacji jest trener Paulo Sousa, który w ostatnim meczu z Węgrami nie wystawił najsilniejszego składu Biało-Czerwonych. Kibice drwią z Portugalczyka. Zobaczcie memy.

Klub Gaja wraz z galerią Auchan w Bielsku-Białej i EkoWtór Jakubiec organizuje już po raz 16. zbiórkę makulatury na rzecz koni. Do 22 listopada Klub Gala wraz z partnerami akcji zaprasza wszystkich chętnych do włączenia się w akcję „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” i przywożenia makulatury do specjalnie oznakowanego kontenera przed hipermarketem Auchan w Bielsku-Białej.