Przegląd prasy 27.01.2022 Bielsko-Biała. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bielska-Białej

Dziś, w środę 26 stycznia padł rekord zakażeń od początku pandemii w Polsce! Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, nowych zakażeń jest aż 53 420 - to o ok. 75. proc. więcej zakażeń niż w ubiegłą środę. Zmarło 276 osób. Jak w Śląskiem?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Bielsku-Białej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Mężczyznę, który chodził po ulicy z nożem w ręku, zatrzymali policjanci z Bielska-Białej. 26-latek miał przy sobie prawie 300 porcji amfetaminy. Na wniosek śledczych sąd tymczasowo aresztował podejrzanego.

EDUKACJA. Nauka zdalna w całym kraju od czwartku - to decyzja ministra edukacji narodowej Przemysława Czarnka. Ale nie dla wszystkich uczniów! "Młodsi uczniowie nie chorują na COVID-19? - pytają internauci i tworzą MEMY. Jak poinformował dziś Przemysław Czarnek, nauka stacjonarna będzie kontynuowana w przedszkolach, zerówkach i klasach od I do IV. Czy oznacza to, że COVID-19 atakuje tylko starsze dzieci? Decyzja ministra edukacji i nauki stała się inspiracją dla twórców MEMÓW - zobaczcie je w galerii.