Przegląd tygodnia w Bielsku-Białej, najważniejsze wydarzenia od 30.08 do 5.09.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Bielska-Białej, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.08 a 5.09.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Przegląd tygodnia Bielsko-Biała od 30.08 do 5.09.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie Jak na Śląsk i Ślązaków patrzą "gorole", a jak "hanysy"? Skąd w memach tak duża popularność śląskiej gwary? Memy o Śląsku robią absolutną furorę w internecie. W galerii zebraliśmy te najlepsze. Kliknijcie w "Zobacz galerię". 📢 Dzieci wróciły do szkoły, czyli pora na... kartkówki. Zobacz te WYJĄTKOWE! "Pani da dwójkę. Błagam!" Dzieci powróciły do szkół po blisko półrocznej przerwie! Za nimi pierwszy tydzień w nowej rzeczywistości - wszak obostrzenia związane z koronawirusem dają się we znaki. Jedna rzecz jednak się nie zmieniła, przed uczniami już wkrótce pierwsza niezapowiedziana kartkówka, sprawdzian czy dyktando. Nie uwierzysz, co dzieci potrafią napisać na klasówce... Ich pomysłowość nie zna granic. Przekonaj się zresztą sami. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Piękne dziewczyny z Bielska-Białej na Instagramie. Zobacz zdjęcia bielszczanek! Bielszczanki królują na Instagramie. Przejrzeliśmy media społecznościowe i stworzyliśmy małą galerię. Kogo znajdziecie na fotografiach? Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ" i sprawdź. 📢 Gigantyczne promocje w Media Markt! Co można kupić taniej? Lista produktów [06.09.2020] Media Markt przygotował dla swoich klientów ciekawe obniżki i promocje. Taniej kupicie zarówno drobny, jak i duży sprzęt AGD. W dół poszły ceny ekspresów do kawy, odkurzaczy, robotów kuchennych i wielu innych produktów. Zobaczcie najlepsze promocje w sklepach Media Markt. Oto lista produktów. 📢 Budowa beskidzkiego odcinka S1. Przebieg ekspresówki doskonale widać już z lotu ptaka. Zakończono wycinkę drzew Choć na razie wykonawcy beskidzkiego odcinka drogi ekspresowej S1 są zajęci tworzeniem dokumentacji projektowej, to z góry, po zakończeniu wycinki drzew, doskonale widać już kształt i przebieg nowej drogi. Można zobaczyć, jak malownicze widoki będą tu mieli w przyszłości kierowcy. No chyba, że w niektórych miejscach zasłonią je im ekrany dźwiękochłonne. W ostatnim czasie jednak, projektanci nie nadużywają, tej formy ochrony przed hałasem, jak to było jeszcze kilka lat temu.

📢 Egmont Komiksy Nowości Wrzesień 2020 [ZAPOWIEDZI] Przedwieczni, Batman Noir, Skarga Utraconych Ziem i druga część Mrocznej Otchłani Wydawnictwo Egmont przygotowało na Wrzesień 2020 wiele ciekawych nowości dla miłośników komiksów. Najciekawiej zapowiadają się "Przedwieczni" z serii Marvel Limited oraz kolejne tomy Batman Noir. Warto również sięgnąć po klasykę, czyli "Skargę Utraconych Ziem" z rysunkami Grzegorza Rosińskiego. Egmont Komiksy Nowości Wrzesień 2020 [ZAPOWIEDZI] 📢 Kwiaty do ogrodu i na balkon, które najdłużej kwitną. Zobacz, co warto posadzić, żeby kwitło do zimy Wiele kwiatów zakwita dopiero jesienią, są też takie, które kwitną przez cały sezon, aż do poważniejszych mrozów. Oto najdłużej kwitnące kwiaty do ogrodu i na balkon.

📢 500 zł mandatu za wypad na grzyby? Tego nie wolno robić w lesie. Zobacz listę Sezon na grzyby już sie rozpoczął. Dużo deszczu i wysoka temperatura powoduje, że w lasach jest bardzo dużo grzybów. Ale uważajcie na straż leśną! Grzybobranie, które cieszy się niezwykłą popularnością wśród Polaków, może skończyć się 500 zł mandatem, dlatego trzeba pamiętać o tym, jak się zachować w lesie. Czego zatem na grzybach lepiej nie robić? Wysokość mandatu, jaki wlepić może straż leśna waha się od 20 do 500 złotych. Sprawdź, za co można go dostać. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię".

📢 Zaparkowane samochody pod Szyndzielnią przeszkadzają autobusom MZK. Będą ochroniarze? Na pętli autobusowej w rejonie dolnej stacji kolei linowej na Szyndzielnię w Bielsku-Białej autobus MZK w weekendy ma duży kłopot z zawracaniem. Wszystko z powodu zaparkowanych samochodów, którymi turyści podjeżdżają jak najbliższej stacji kolejki linowej. MZK rozważa wprowadzenie ochroniarzy w tym miejscu. 📢 Nie ma nic bardziej polskiego niż Ojciec Mateusz? Te telewizyjne hity są adaptacjami zagranicznych programów Czy wiecie, jakie seriale i programy telewizyjne są adaptacjami zagranicznych programów? Będziecie zaskoczeni - niektóre z nich traktowane są wśród widzów jako "typowo polskie", oryginalne produkcje! 📢 Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak oduczyć psa szczekania? Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów.

📢 Niemożliwe budynki Erwina Wurma. Zobacz zabawne i zaskakujące dzieła austriackiego artysty To nie grafiki komputerowe – tych niesamowitych budynków można dotknąć. Powstały w szalonej wyobraźni austriackiego rzeźbiarza. 📢 Kosmos w oczach: niezwykłe makro fotografie oczu zwierząt. Wyglądają jak mgławice lub nieznane planety Są światy, o których nie śniło się największym filozofom. I wcale nie mówimy tu o odległych galaktykach, lecz o tym, co mamy pod ręką. Okazuje się, że przyjrzenie się z bliska czemuś tak normalnemu, a zarazem tak niezwykłemu jak oko zwierzęcia, pozwala odkryć zupełnie nieznane obrazy. Dowodzi tego armeński artysta, który na swoich makro fotografiach ujawnia cuda, jakich nikt się nie spodziewał. Magnetyczne zdjęcia zachwycają, przerażając zarazem. 📢 Drzewko za surowce w Bielsku-Białej: tysiące sadzonek drzew i kwiatów do rozdania Rekordowa ilość 5000 sadzonek drzew i 4000 sadzonek kwiatów czeka na osoby, które wezmą udział w akcji „Drzewko za surowce” w Bielsku-Białej. Ekolodzy Fundacji Ekologicznej Arka zachęcają - wystarczy przynieść 20 puszek lub 20 butelek (PET lub szklanych), albo 10 kg makulatury, by otrzymać sadzonkę.

📢 Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak zminimalizować szczekanie u psa? Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów. 📢 Pościg w Szczyrku: 18-letni kierowca renaulta uciekał deptakiem nad Żylicą Pościg w Szczyrku prowadzili miejscowi policjanci za 18-letnim kierowcą renaulta, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Młody mieszkaniec powiatu bielskiego próbował uciec wjeżdżając na deptak nad Żylicą, gdzie został zatrzymany. Okazało się, że nie mia jeszcze prawa jazdy, a badanie alkomatem wykazało blisko pół promila.

📢 Rekordowa liczba wypadków w Beskidach. Alarmujące statystyki GOPR Aż 187 wypadków miało miejsce w Beskidach w minione wakacje. - To rekordowa liczba wypadków w okresie wakacyjnym na terenie działania naszej grupy - przyznają ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR. 📢 Wandale niszczą plac zabaw Szósty zmysł w Bielsku-Białej Pocięty piłkochwyt boiska, uszkodzone urządzenia muzyczne, dziura zrobiona w gumowej nawierzchni tuż przy popularnym obrotowym elemencie nawierzchnia gumowa - zaledwie trzy miesiące po oddaniu do użytku plac zabaw Szósty zmysł w Bielsku-Białej został zniszczony przez chuliganów.

Jak chronić się przed uciążliwymi telefonami reklamowymi?