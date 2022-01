Przegląd tygodnia z 9.01.2022 w Bielsku-Białej. Najważniejsze wydarzenia od 2.01 do 8.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Bielsko-Biała, 9.01.2022. 2.01 - 8.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Mieli kontakt z chorymi - i to wielokrotnie, a mimo to nie zarazili się koronawirusem. Jak to możliwe? Naukowcy sprawdzają, kto jest najbardziej odporny na zakażenie się wirusem SARS-CoV-2. Jeśli do tej pory nie zachorowaliście na COVID-19, być może jesteście wśród tych, którzy są nadzwyczaj odporni? Sprawdźcie!

Zobacz, jak prezentują się bielszczanie na ZDJĘCIACH. W ubiegłym roku samochód Google jeździł po Bielsku-Białej, tak więc w 2022 czeka nas aktualizacja zdjęć naszego miasta! Po kilku miesiącach przetwarzania fotografii, nowe fotografie w Street View, zastąpią stare. Kogo wcześniej uwieczniono na zdjęciach? Jak prezentuje się nasze miasto na zdjęciach? Zobaczcie, czy i Was sfotografowano.