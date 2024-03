Przepiękne panie z woj. śląskiego w konkursie Polska Miss 30+! Oto zdjęcia z półfinału 2024. Trzymamy kciuki za Ślązaczki!

Piękne kobiety z woj. śląskiego w konkursie Polska Miss 30+, edycja 2024!

Z ponad 900 zgłoszeń, zaledwie 111 kandydatek zakwalifikowało się do półfinału - w tym 15 z woj. śląskiego.

Oto półfinalistki do konkursu Polska Miss 30+ 2024 z woj. śląskiego:

Wyjątkowy konkurs Polska Miss 30+

Co w nim jest wyjątkowego? A mianowicie to, zazwyczaj konkursy piękności zarezerwowane są dla młodych dziewcząt. Tym razem jednak szansę otrzymują panie nieco starsze. W konkursie startują uczestniczki urodzone w latach 1985-1994.

Głosowanie

Najpiękniejsze kobiety w wieku 30+ walczą o koronę Najpiękniejszej Polki! Głosowanie na półfinalistki trwa do 14 marca do godz. 18. Wówczas też okaże się, kto awansuje do finału konkursu. Głosować można m.in. wysyłając SMSy, przez polubienia na facebooku, instagramie... Szczegóły na stronie organizatorów.