Puchar Reksia 2022. Pogoda nie odstraszyła narciarzy. Zmagali się w stacji Siglany. Zobacz ZDJĘCIA

Tegoroczny, jubileuszowy 10. Narciarski Puchar Reksia odbył się - a jakże - z przygodami. Pierwotnie rywalizacja miała się odbyć na bielskim stoku Dębowiec, ale w związku z zapowiadanymi silnymi wiatrami organizatorzy praktycznie w ostatniej chwili zdecydowali się przenieść Puchar Reksia do Wisły.

Puchar Reksia 2022. Emocje i zabawa na stoku!

Na starcie dzisiejszego Pucharu Reksia stawili się prawie wszyscy zawodnicy, mali i duzi. W tym roku organizatorzy przyjmowali zgłoszenia od 400 małych Reksiaków i 50 w grupie wiekowej 40 plus. Amatorzy białego szaleństwa wystartowali w dwóch slalomach. Krótszym dla początkujących, dłuższym dla bardziej zaawansowanych Reksiaków. Młodsi zawodnicy wystartowali w grupach z podziałem na dziewczęta i chłopców. Kategoria 40 plus odbyła się bez podziału na kobiety i mężczyzn. Zwycięzcy do trzeciego miejsca nagrodzeni zostali pucharami i nagrodami rzeczowymi, miejsca 4-6. nagrodzone zostały dyplomami i upominkami. Każdy z Reksiaków, bez względu na miejsce, które zajął w zawodach, otrzymał pakiet startowy, a w nim medal, numer startowy oraz upominki.