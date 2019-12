Radni przyjęli budżet Bielska-Białej na 2020 rok. Rekordowe wydatki

Zgodnie z przyjętymi założeniami budżet Bielska-Białej na 2020 rok ma zdecydowanie proinwestycyjny charakter. Zakłada przychody w wysokości 1,428 mld zł (są wyższe w porównaniu do 2019 roku o 14,5 proc. ) a wydatki rzędu 1,569 mld zł (więcej o 196 mln zł w stosunku do 2019 roku). Deficyt wyniesie 141,5 mln zł.

- Nadwyżka operacyjna powiatu wynosi minus 27 mln zł, natomiast po stronie gminy wynosi 80,5 mln zł. W rozbiciu nadwyżki operacyjnej na gminę i powiat widać, jak duża jest dysproporcja w finansowaniu zadań, które w tym mieście chciałbym, aby były na wysokim poziomie, zarówno te oświatowe, kulturalne jak i z zakresu pomocy społecznej - tłumaczył podczas sesji prezydent Klimaszewski.

Dodał, że polityka finansowa miasta na 2020 rok skoncentrowana będzie na zapewnieniu właściwego poziomu środków finansowych na realizację zadań ujętych w projekcie budżetu oraz na utrzymaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia na bezpiecznym poziomie.

Prezydent zwrócił tez uwagę, że skonstruowanie projektu budżetu na 2020 rok stanowiło ogromne wyzwanie, co było spowodowane między innymi konsekwencjami wynikającymi z decyzji władz centralnych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (tj. zwolnienia z podatku dochodowego osób do 26 roku życia, obniżenia stawki z 18% do 17% oraz ponad dwukrotnego podwyższenia limitu pracowniczych kosztów uzyskania przychodów).