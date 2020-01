Radny skarży Szczyrk za opłatę miejscową. Bo zamiast czystego powietrza jest smog

Patryk Białas podkreśla, że problem nie dotyczy wyłącznie Szczyrku, ale również Torunia i Sandomierza.

- Wszystkie trzy miasta według Generalnej Inspekcji Ochrony Środowiska (GIOŚ) leżą w strefach przekroczeń norm jakości powietrza i notują przekroczenia. Naczelny Sąd Administracyjny w marcu 2018 roku orzekł, że tam, gdzie ani miasto, ani strefa w której się znajduje, nie spełniają kryteriów czystości powietrza, nie można pobierać opłaty miejscowej – przypomina.

Wyrok NSA dotyczył poboru opłat w Zakopanem.

- Orzekł, że Zakopane nielegalnie pobiera opłaty miejscowe od turystów i podkreślił, nie zostały dopełnione wymagania klimatyczne, aby je pobierać – uściśla.

Podobne "wymagania klimatyczne", jak uważa Białas, nie zostały spełnione w Szczyrku.

- Przyjechaliśmy z dziećmi wypocząć w górach. Liczyliśmy, że skoro płacimy, to czyste powietrze będzie gwarantowane. Tymczasem powietrze w Szczyrku było gęste od smogu. Wieczorny spacer to był koszmar. Dlatego postanowiliśmy zaskarżyć pobór opłaty miejscowej. To nie jest fair – mówi Patryk Białas.