Ranking najlepszych, najbardziej rozwojowych powiatów w kraju. Wysoko powiaty cieszyński i bielski

Powiaty cieszyński i bielski w pierwszej dziesiątce

Wyniki rankingu za miniony 2021 r. właśnie zostały ogłoszone.

- Związek prowadzi ranking samorządów od ok. 20 lat. Różnie można oceniać naszą pozycję wśród największych powiatów w kraju. Ja jestem zadowolony. To zestawienie pokazuje, że działania które od lat podejmujemy plasują nas w ścisłej krajowej czołówce - komentuje starosta bielski Andrzej Płonka, obecnie także prezes Związku Powiatów Polskich.

Powiat cieszyński uplasował się na szóstym miejscu, natomiast powiat bielski zajął lokatę ósmą.

Z powiatu bielskiego wśród wyróżnionych znalazły się jeszcze: miasto Czechowice-Dziedzice wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich, które zajęły czwartą pozycję oraz gmina Kozy - czwarta wśród gmin wiejskich.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Laureaci typowani są w 6 kategoriach: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.