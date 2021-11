Recydywista z pow. żywieckiego nie nacieszył się długo nową zdobyczą. Skradziony samochód, już po kilku godzinach wrócił do właścicielki

Recydywista z pow. żywieckiego znowu dopuścił się przestępstwa

Z parkingu, zlokalizowanego nieopodal jednego z bielskich osiedli mieszkalnych, został skradziony samochód osobowy marki Opel Tigra. Informacja o zaginionym pojeździe, została przekazana wszystkim patrolom, pełniącym tego dnia służbę.

Nie nacieszył się długo swoją nową zdobyczą

Kilka godzin później, samochód został zauważony, przez patrol wywiadowców z bielskiego wydziału prewencji na ulicy Michałowicza w Bielsku-Białej. Funkcjonariusze policji zatrzymali pojazd do kontroli. Podróżujący nim 33-latek i jego 26-letni kompan - mieszkaniec powiatu bielskiego, zostali zatrzymani do wyjaśnienia sprawy, a pojazd, po oględzinach kryminalistycznych, powrócił do prawowitej właścicielki.