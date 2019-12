Rekord Friends Cup: starcie graczy wywodzących się z Rekordu

W turnieju grają zawodnicy wywodzący się z Rekordu, których wspierają piłkarze innych bielskich oraz okolicznych klubów.

- Nie jest to turniej typowo towarzyski, gdzie poziom sportowy uczestników delikatnie mówiąc jest różny. W naszym turnieju poprzeczka jest zawieszona naprawdę wysoko, można rywalizować ze świetnymi zawodnikami z futsalu, ale także tymi z „dużego boiska” - tłumaczy Łukasz Biel.

Do udziału w tegorocznej edycji Rekord Friends Cup zgłosiło się 14 zespołów. Turniej rozpocznie się dziś, w piątek 20 grudnia o 16.30. Kolejne mecze w sobotę od 9.30. Finał zaplanowano na 14.00.

Co ciekawe, w sobotę każda drużyna zagra co najmniej jeden mecz - organizatorzy zadbali o to, aby żadna nie zakończyła swojego udziału w dwudniowym turnieju już pierwszego dnia zmagań.