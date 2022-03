Rodzice zagłodzili niepełnosprawne dziecko w Bielsku-Białej. Jest wyrok katowickiego Sądu Apelacyjnego

- Rodzice dzieci przez kilka lat mieszkali w Kętach, gdzie byli zarejestrowani w opiece społecznej i pobierali świadczenia. Po przeprowadzce do Bielska-Białej nie zgłosili się jednak do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nikt więc nie wiedział o istnieniu Elizy oraz o tym, że wymaga ciągłej opieki - donosiła dwa lata temu Gazeta Wyborcza.

Zwłoki dziecka w skandalicznych warunkach

To właśnie w bielskiej kamienicy Eliza zmarła w październiku 2017 roku. Lekarz pogotowia, który przybył na miejsce, niezwłocznie wezwał policję, gdyż zszokowało go wyniszczone ciało dziecka. Dziewczynka w tamtej chwili miała mieć zanik tkanki podskórnej, a także mięśniowej. Dziecko leżało w kojcu we własnych odchodach. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że Eliza przez pół roku, prawdopodobnie od marca do października 2017 roku, nie otrzymywało odpowiedniej ilości pożywienia i picia. Sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną śmierci 5-latki było zapalenie płuc.