Rondo Bielskiego Jazzu będzie w Bielsku-Białej! Radni podjęli uchwałę

We wtorek 17 grudnia bielscy radni podjęli uchwałę, by rondo w mieście nazwać rondem Bielskiego Jazzu. To pomysł byłej już radnej Agnieszki Gorgoń-Komor (w wyborach parlamentarnych została wybrana do Senatu RP), która w styczniu tego roku zwróciła się w tej sprawie z interpelacją do prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego.

Zespół ekspercki ds. nazw ulic, placów oraz nazw obiektów fizjograficznych wskazał, że tak nazwanym rondem może być rondo wybudowane na skrzyżowaniu ulic Wałowej, Gazowniczej i Grażyńskiego w Bielsku-Białej (tuż obok Galerii Sfera), bowiem wiąże się z siedzibą Stowarzyszenia Sztuka Teatr, które skupia środowisko artystyczne organizujące Lotos Jazz Festival Bielską Zadymkę Jazzową.

Po konsultacjach społecznych uchwała trafiła na obrady radnych. W dyskusji na sesji przeciwny takiemu pomysłowi był były prezydent miasta Jacek Krywult.

- W Bielsku-Białej nie ma jazzu. Są dwa festiwale jazzowe, ale nie ma w Bielsku jazzu, jako takiego. Uważam, że nieporozumieniem jest nazywanie czegoś, czego nie ma. Nie ma szkoły, kształcącej w tym kierunku, jak w Katowicach. U nas są znakomite festiwale, ale bielskiego jazzu nie ma. W kwestii formalnej taka rzecz w ogóle nie powinna być poddawana pod głosowanie – powiedział Jacek Krywult, który obecnie jest wiceprzewodniczącym rady.