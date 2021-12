Rowerem do 10 km od Bielska-Białej. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 grudnia?

Rowerem w pobliżu Bielska-Białej

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 10 km od Bielska-Białej, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 18 grudnia w Bielsku-Białej ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 19 grudnia w Bielsku-Białej ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%.

🚲 Trasa rowerowa: Żywiec

Stopień trudności: 1

Dystans: 52,23 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 219 m

Suma podjazdów: 776 m

Suma zjazdów: 751 m

Trasę rowerową mieszkańcom Bielska-Białej poleca Guidoak

Popołudniowa wycieczka. Pojechaliśmy na dworzec zobaczyć pociągi, no i jechał jakiś do Żywca, więc wsiedliśmy. Dojechaliśmy do Łodygowic k.Żywca i pojechaliśmy nad Jezioro Żywieckie, a potem przez Bierną, Łodygowice i Wilkowice do Bielska. W Bielsku zajechaliśmy jeszcze na bulwary w Straconce. Fajna trasa. Mały ruch aut.

