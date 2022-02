Rowerem do 10 km od Bielska-Białej. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 26 - 27 lutego?

Rowerem z Bielska-Białej

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 10 km od Bielska-Białej, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 26 lutego w Bielsku-Białej ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 27 lutego w Bielsku-Białej ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Na szlakach w trzech kolorach

Stopień trudności: 3

Dystans: 29,74 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 512 m

Suma podjazdów: 1 315 m

Suma zjazdów: 1 321 m

Aza poleca trasę rowerzystom z Bielska-Białej

Traska przebiega trzema szlakami turystycznymi. Zaczynamy od czerwonego poprzez zielony i kończymy na niebieskim.

Traskę zaliczam do trudnych z powodu konieczności zejścia z roweru :-)

Łatwo nie jest, ale widoki wszystko rekompensują. Łączna wysokość podjazdów 1328,6 m.

