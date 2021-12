Ruszyła akcja „Zima". Za utrzymanie dróg w Bielsku-Białej odpowiadają dwie firmy

W tym roku zimowa aura pojawiła się ponad 10 dni przed początkiem astronomicznej zimy. To skłoniło drogowców do rozpoczęcia akcji „Zima". Zgodnie z umową, na ulicach miasta pracować będą co najmniej 32 specjalistyczne pojazdy. Wraz z pierwszymi opadami śniegu na bielskie ulice wyjechały pojazdy do odśnieżania – pługoposypywarki i ciągniki.

- W sezonie 2021/2022 zimowe utrzymanie dróg w Bielsku-Białej w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej - zgodnie z zawartymi umowami - prowadzić będą: spółka Eurovia Polska, która odpowiada za zimowe utrzymanie głównych ciągów komunikacyjnych, oraz spółka PreZero Bielsko-Biała (dawny SUEZ), która jest odpowiedzialna za zimowe utrzymanie pozostałych ciągów komunikacyjnych w strefie wschodniej i strefie zachodniej. Łącznie mają do odśnieżenia około 620 km ulic - informuje Wydział Prasowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Dla zimowego utrzymania miejskich dróg, zgodnie z założonymi standardami, firmy dysponują m.in. 12 pługoposypywarkami – do odśnieżania głównych ciągów komunikacyjnych oraz 4 pługoposypywarkami i 27 ciągnikami wyposażonymi w pług i zasobnik do posypywania solą – do odśnieżania pozostałych dróg w strefach wschodniej i zachodniej.