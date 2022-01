Ruszyła poradnia hematologiczna w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej

- Do tej pory pacjenci leczeni byli w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II. Placówka dokonała jednak cesji na rzecz bielskiego Szpitala Wojewódzkiego. Uruchomienie poradni ma na celu zabezpieczenie świadczeń medycznych w tym zakresie - poinformowała Anna Szafrańska, rzecznik prasowy bielskiego Szpitala Wojewódzkiego.

W ramach cesji Szpital Wojewódzki przejął pacjentów, którzy do tej pory leczeni byli w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II.

Poradnia Hematologiczna zajmuje się m.in. profilaktyką, wczesnym wykrywaniem chorób układu krwiotwórczego, a także diagnostyką onkologiczną.

Poradnia jest czynna w poniedziałki od godz. 8.00 do 18.30, we wtorki od 11.30 do 14.30, w środy od 8.00 do 13.00 i w czwartki od 8.00 do 14.30.

Rejestrować telefonicznie można się pod numerem: 33 -810 20 33.

- W Szpitalu Wojewódzkim działa oddział hematologii, który zajmuje się diagnostyką, leczeniem schorzeń układu krwiotwórczego, w tym chemioterapią nowotworów krwi i układu limfatycznego - dodała Anna Szafrańska.

Prowadzona jest także wysokospecjalistyczna diagnostyka, w tym badania genetyczne, molekularne i z wykorzystaniem cytometrii przepływowej, które odbywają się we współpracy z klinicznym Oddziałem Hematologii i Transplantacji Szpiku w Katowicach.