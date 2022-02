Są ferie, więc turyści tłumnie ruszyli w Beskidy, zaś górale zacierają ręce

- Przyjechaliśmy do Szczyrku na tydzień. Jest tutaj dużo stoków; starszy syn już jeździ na nartach, a młodszy zaczyna się uczyć - mówiła spotkana wczoraj w centrum Szczyrku Mirela Michalska, która na wypoczynek u stóp Skrzycznego przyjechała z całą rodziną z Żor. Jej mąż Mariusz Michalski dodawał: - W sumie jesteśmy tutaj co roku, co dwa lata. To już taka tradycja.