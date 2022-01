Są znów CZARNE strefy! Olbrzymi wzrost zakażeń. Gdzie w Śląskiem jest najgorzej?

V. fala staje się faktem. Od kilku dni wzrasta liczba nowych zakażeń, jednak ubiegłej doby wzrost ten jest olbrzymi. Jak poinformowało dziś Ministerstwo Zdrowia, minionej doby było 30 586 - to wzrost o 89 proc. do ubiegłej środy Zmarło 375 osób. W woj. śląskim wzrost ten jest jeszcze większy! W Śląskiem minionej doby było 4647 nowych zakażeń - jest to wzrost o 145 proc. do ubiegłej środy. Zmarło 47 osób. Na kwarantannie przebywa aż 71416. Więcej zachorowań jest tylko w woj. mazowieckim - 5594. W Polsce wróciły CZARNE STREFY* - znalazły się w niej Kraków, Warszawa, Wrocław, Rzeszów. W Śląskiem pozostała tylko jedna strefa "żółta", a aż trzy powiaty znalazły się w "strefie szarej" - prawie najwyższej! Jak dokładnie wygląda sytuacja w woj. śląskim? Gdzie liczba zachorowań jest największa? Sprawdź wskaźnik zachorowań dla poszczególnych miast. Kliknij poniżej w następne zdjęcie >>> * - Piotr Tarnowski korzystając z danych Ministerstwa Zdrowia, stworzył aktualny podział powiatów na "strefy". Zobacz wskaźnik zakażeń dla poszczególnych miast i powiatów w woj. śląskim. Wskaźnik ten informuje nas o liczbie potwierdzonych zakażeń z 7 dni na 100 tys. mieszkańców.

arc.