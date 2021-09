Senior zgubił się podczas grzybobrania. Szukali go rodzina, policja i strażnicy leśni

- Wczoraj wczesnym popołudniem dyżurny bielskiej komendy został powiadomiony, że podczas grzybobrania zaginął 76-letni mieszkaniec powiatu bielskiego - poinformował dzisiaj 27 września as. sztab. Roman Szybiak, p.o. oficera prasowego bielskiej policji.

Ze zgłoszenia zaniepokojonej rodziny wynikało, że senior zgubił się podczas grzybobrania w okolicach masywy leśnego Wielkiej Puszczy. Od kilku godzin nie dawał znaku życia, ani też nie wrócił do domu. Bliscy zaczęli szukać mężczyzny, powiadomili również służby, bo leczy się on na serce i cierpi na starcze dolegliwości. Nie miał ze sobą telefonu, a sprawdzenie zwyczajowych miejsc, w które zwykle chadzał, nie przyniosło rezultatu.

We wskazany rejon natychmiast zostały skierowane policyjne patrole, przewodnicy psów tropiących oraz dzielnicowi, którzy tego dnia wspólnie ze strażnikami leśnymi prowadzili wspólne działania w Beskidach. Podczas gdy rodzina i ratownicy przeszukiwali las, senior wrócił sam do domu cały i zdrowy. Nie wiedział, że szukają go bliscy, policjanci i straż leśna.