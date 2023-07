Silne ulewy na Śląsku. Zalane piwnice, kolizje drogowe i deszczówka zalegająca na ulicach. Gdzie było najgorzej?

Kliknij TUTAJ, by zobaczyć skutki ulewy

Aktualizacja, godz. 16:30

Jak informuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, w związku z opadami deszczu w całym województwie śląskim, strażacy zostali zadysponowani do ok. 70 interwencji. - Najwięcej zgłoszeń odebrano w powiecie bielskim i cieszyńskim - przekazuje bryg. Aneta Gołębiowska, oficer prasowa śląskiej KW PSP.

W dniu 13 lipca 2023 r. zastępy JRG Dąbrowa Górnicza interweniowały na ulicy Stacyjnej w Dąbrowie Górniczej, gdzie samochód osobowy uderzył w słup energetyczny. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz uprzątnięciu jezdni z elementów rozbitej karoserii. W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej

Wcześniej pisaliśmy:

Tak jak zapowiadano, opady deszczu utrzymują się na terenie całego regionu. Ostrzeżenia dotyczące intensywnych opadów i możliwego wezbrania rzek obowiązywać będą do północy. Na terenie niemal całego województwa śląskiego odnotowano intensywne opady deszczu. Najwięcej podtopień odnotowano w Bielsku-Białej. To właśnie tam, przy ulicy Orkana, woda wlewała się do piwnic i lokali, zalany został również wiadukty przy skrzyżowaniu z ul. Trakcyjną, woda utrudniła też wjazd przy rondzie daszyńskiego.