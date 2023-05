Silne ulewy nad woj. śląskim! Rzeki osiągnęły już stany ostrzegawcze. Padać będzie do czwartku. Są już podtopienia dróg

Tak jak zapowiadano, opady deszczu utrzymują się na terenie całego regionu. Ostrzeżenia dotyczące intensywnych opadów i możliwego wezbrania rzek obowiązują do czwartku. Jednak już po intensywnych opadach deszczu w nocy poziom wód w rzekach znacznie wzrósł, a niektóre z nich przekroczyły stany ostrzegawcze. Przez to doszło do zalania niektórych dróg.

Gdzie rzeki osiągnęły już stany ostrzegawcze? Sprawdź poniżej w galerii: