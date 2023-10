Silny wiatr w woj. śląskim - jest ALERT i 2. stopień ostrzeżenia! Lokalnie wiać będzie z prędkością 100 km/h

Silny wiatr w woj. śląskim - jest ALERT i 2. stopień ostrzeżenia!

Ostrzeżenie "Silny wiatr, stopień 1" - południowa część woj. śląskiego

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z południa. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 12.00 we wtorek 31 października 2023 i dotyczy:

Ostrzeżenie "Silny wiatr, stopień 2" - powiat bielski i Bielsko-Biała

Prognozuje się wystąpienie bardzo silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południa.

Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 12.00 we wtorek 31 października 2023.