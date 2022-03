Sklep ukraiński w Bielsku-Białej działa normalnie, ale czuć obawę przed tym, co będzie dalej

Sklep World of Fish przy ul. Głębokiej, naprzeciwko kościoła Opatrzności Bożej w Białej, działa już od półtora roku. Oferuje przeróżne artykuły spożywcze z Ukrainy.

- Można kupić wszystko, co ukraińskie. I słoninę, i kiełbasy, i ryby. Do tego cukierki i chałwy. Różne sosy, napoje, wodę. Wódkę i piwo. Wszystko mamy ukraińskie - mówi Lola Lemish. Dodaje, że sklep powstał, bo pracujący i mieszkający w regionie Ukraińcy tęsknili m.in. za swoimi śledziami. - W Polsce są śledzie w śmietanie, w sosie pomidorowym, a my mamy w rosole. Mamy też makrelę inną niż w Polsce, bo wędzoną na zimno, a nie jak u was wędzoną na ciepło - tłumaczy pani Lola.

Dodaje, że klientami sklepu są nie tylko Ukraińcy, ale także Polacy. Uśmiecha się, że Polacy najchętniej kupują ukraińskie słoninę i wódkę. - Polecam jeszcze nasze bardzo dobre cukierki - dodaje sprzedawczyni. Podkreśla, że na razie z zaopatrzeniem sklepu nie ma żadnych problemów, bo blisko jest do Lwowa i okolicznych miejscowości. Jak dalej będzie, to już nie wie. Ma nadzieję, że będzie dobrze.