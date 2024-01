Śląskie skrzyżowania pod kontrolą! Kamery rejestrujące jazdę na czerwonym świetle. Poznaj miejsca, gdzie są zainstalowane - lista 2024

Kamery "łapiące na czewionym" w woj. śląskim - są NOWE rejestratory! Oto lista 2024

Rejestratory przejazdu na czerwonym świetle

Nie wszystkie fotoradary rejestrują prędkość pojazdów. Na polskich drogach możemy znaleźć także urządzenia, które rejestrują fakt wjechania na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Dzięki sygnalizacji świetlnej skrzyżowania stają się bardziej bezpieczne. Jest to jednak możliwe tylko pod warunkiem, że kierowcy stosują się do sygnałów, które widzą. Podstawową zasadą jest to, że tylko zielone światło pozwala przejechać przez skrzyżowanie.

Obecnie na skrzyżowaniach w Polsce działa automatyczny monitoring przejazdu na czerwonym świetle. Policja również organizuje akcje, które mają na celu ukaranie kierowców dopuszczających się tego wykroczenia. Za niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej grozi mandat w wysokości 300-500 zł oraz 6 punktów karnych.