Śnisz o domu w Beskidach? Nie jest tak drogo! Oto 12 najtańszych nieruchomości w pow. żywieckim. Ceny już od 49 tys. zł!

Śnisz o domu w Beskidach? Oto 12 najtańszych nieruchomości w pow. żywieckim. Ceny już od 49 tys. zł!

Któż by nie chciał mieć swojej władnej hacjendy w górach? Móc przyjechać tam o każdej porze roku, na ile dni się chce, zaprosić kogoś, a nawet wypożyczyć domek swoim znajomym w razie potrzeby. A przy tym nie wydać fortuny na zakup takiej nieruchomości...

Przeszukaliśmy serwis otodom.pl, by znaleźć najtańsze domy miejscowościach pow. żywieckiego. By było niedaleko do stałego domu, ale jednocześnie w atrakcyjnej krajobrazowo okolicy. Słowem - szukaliśmy domu wolnostojącego z działką widokową. Cena są od 49 do 275 tys. zł!

Jedno jest pewne - jeśli ma być naprawdę tanio, dom będzie do remontu, nierzadko generalnego. Niektóre z tanich domów są wiekowe, mają nawet 100 lat. Ale za to pomyślcie, jakie perełki można z nich zrobić! Przykłady takich domów znajdziecie tu: