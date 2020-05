Spacerem mieszkańcy poparli prezydenta, który nie przekazał ich danych poczcie

- Z okazji dzisiejszego święta Józefa Robotnika mieszkańcy wybrali się na majowy spacerek. Przy okazji nie wyrażają zgody na udostępnianie swoich danych osobowych poczcie, ponieważ jest to wbrew prawu, wbrew Konstytucji. Sprzeciwiamy się w ten sposób bezprawiu, jakie zapanowało w naszym kraju. Próbowano zmusić władze naszego miasta do złamania Konstytucji, poprzez udostępnienie danych. My się na to nie zgadzamy - mówił uczestniczący w spacerze bielszczanin Kazimierz Bieniecki.

Prezydent nie przekazał danych

Przed kilkoma dniami na skrzynki mailowe prezydentów, burmistrzów i wójtów miast województwa śląskiego przyszła wiadomość z adresu Poczty Polskiej w sprawie przekazania danych osobowych dorosłych mieszkańców mających prawo wyborcze (spisu wyborców). Wiele samorządów stanowczo odmówiło. Tak zrobił m.in. bielski Ratusz.

Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej przyznał, że takiego maila otrzymał 23 kwietnia.

- Wniosek ten z podpisem „Poczta Polska” nie spełniał żadnych formalnych wymogów i w związku z tym pozostał bez rozpatrzenia - tłumaczył prezydent. Dodał, że 24 kwietnia do bielskiego Ratusza wpłynął ponownie wniosek Poczty Polskiej. Jego treść pozostawała bez zmian, ale tym razem był on opatrzony podpisami elektronicznymi dwóch wiceprezesów zarządu spółki. Do wniosku została dołączona kopia decyzji Prezesa Rady Ministrów zobowiązująca Pocztę Polską do realizacji działań zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w trybie korespondencyjnym.