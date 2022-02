Spadły ceny paliw na stacjach w woj. śląskim. Ile zapłacimy po obniżce VATu? Zobacz zdjęcia z miast

Jeszcze w poniedziałek wieczorem ceny na stacjach paliw w Rybniku wahały się od 5,56 do 5,78. Były o kilka groszy wyższe niż dzień wcześniej. W wtorek rano, czyli 1 lutego w dzień kiedy zaczęły obowiązywać niższe stawki VAT na szereg produktów – w tym także na paliwo – ceny zmalały. Ale co ciekawe – nie wszędzie.

Na jednej z samoobsługowych stacji paliw w Rybniku ceny paliw sa nastepujące:

za litr benzyny płacimy 5,19 zł,

za olej napędowy 5,27 zł.

Na dużej, sąsiedniej, należącej do dużej sieci stacji paliw ceny były wyższe o blisko 30 groszy na litrze.

We wtorek spadł do zera VAT na podstawowe produkty żywnościowe, jak mięso, ryby, nabiał, a także na nawozy i gaz. Do 5 proc. obniżono VAT na ciepło oraz do 8 proc. na paliwa silnikowe. Niższe stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać do 31 lipca 2022 r. Łączny spadek dochodów budżetu państwa, spowodowany zmianami, oszacowano na ok. 11,6 mld zł.