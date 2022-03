Startuje Restaurant Week w Śląskiem! Przedstawiamy restauracyjne debiuty wiosennej edycji Festiwalu

Rozpoczynający się 23 marca Restaurant Week to doskonała okazja do poznania nowych restauracji i smaków #SpozaKarty. Festiwal trwa niemal trzy tygodnie, a do odwiedzenia jest rekordowe 400 topowych restauracji, z czego do odkrycia – kilkadziesiąt debiutów. Rezerwacje trwają na https://RestaurantWeek.pl lub wygodnie w aplikacji https://app.rclb.pl. Gdzie warto zjeść na Śląsku? Podpowiadamy!

Śląskie debiuty

Wiosenna edycja Restaurant Week potrwa do 10 kwietnia. Specjalnie na Festiwal restauracje przygotowały unikalne menu #SpozaKarty. W cenie 59 zł na wszystkich Gości czeka 3-daniowe menu oraz – do wyboru – festiwalowy koktajl Martini Fiero & Kinley Tonic lub mocktail Kinley Yuzu. Co więcej – na https://RestaurantWeek.pl na każdego Gościa czeka kod rabatowy 15 zł w oknie płatności na końcu rezerwacji (kod przeznaczony tylko do płatności Visa). Co proponują debiutanci ze Śląska? Sprawdźcie!

1. KAKTUSY Kato Koncept Kulinarny (Katowice)

W gronie restauracji biorących udział w Festiwalu jak zawsze są debiutanci. KAKTUSY Kato Koncept Kulinarny to miejsce nawiązujące do gastronomicznej historii przestrzeni, w której powstało – kultowych „KAKTUSÓW” – miejsca spotkań katowickiego establishmentu, ludzi polityki, kultury i sztuki w latach 70-tych XX wieku. Niepowtarzalny klimat stanowi nietuzinkowe wnętrze z przeszklonym dachem oraz wyjściem na deptak przy Placu Dworcowym, który staje się nową wizytówką miasta. W menu B na Gości czeka boczek z dzika z kurkami, piklowaną gorczycą; ligawa cielęca z masłem szałwiowym, sokiem z buraka z chrzanem, gołąbek z soczewicą a także . W menu A Chef poleca polentę z ciecierzycy, warzywa, demi glace warzywny; seler sous vide, puree z fasoli, sos peperonata, oliwa truflowa. W obu menu na deser mus mango-marakuja, cremox jeżynowy, chrupiące ciastko.

2. Grano Restaurant & Bistro (Katowice)

Wszystkim tym, którym marzy się kulinarna podróż do Włoch, polecamy zarezerwować stolik w Grano Restaurant & Bistro. Grano to po włosku ziarno. Ziarno pasji i miłości do Włoch zostało zasiane i tak powstał lokal inspirowany podróżami, produktem, stylem bycia, radością czerpaną z jedzenia i dzielenia się nim. Po prostu dolce vita! Ziarno to również cały koncept i tym samym przewodni produkt w kuchni. Mąkę widać tutaj na każdym kroku: ręcznie robione włoskie pieczywa, pizza, makarony, ravioli oraz wiele innych. Podczas Festiwalu Goście spróbują arancini z truflą i taleggio a także żeberko wieprzowe z pistacjami, cebulowym gratin i brokułem. Miłośnicy wege menu również nie wyjdą głodni! W opcji A czeka na nich bruschetta z groszkiem zielonym, pecorino i gruszką a także selekcja ravioli. Słodkim zwieńczeniem uczty w obu wersjach menu będzie fondant czekoladowy ze słonym karmelem i wiśnią.

3. Magenta (Bielsko-Biała)

Jednym z naszych odkryć jest zlokalizowana w Bielsku-Białej restauracja Magenta. Magenta symbolizuje tutaj wolność, otwartość, śmiałość, odwagę, szczerość, kolor życia, różowe okulary przez które warto patrzeć na świat i zarażać tym spojrzeniem innych. Otwarta głowa to pierwszy krok w kierunku ciekawszego i smaczniejszego świata. Dajcie się oczarować jednej z dwóch wersji menu. Z pewnością nikt nie wyjdzie głodny po zjedzeniu steku z bawety wołowej z gratin z ziemniaka i selera, z palonym porem, focaccią, domowy majo (menu B) lub kaszotto z karmelizowanym kalafiorem, piklowanymi borówkami, serem bursztynem (menu A).Więcej nie zdradzamy – rezerwujcie!