Supernowoczesne urządzenie w Beskidzkim Centrum Onkologii kompleksowo przebada pacjenta w 16 minut

- Zakup sprzętu do Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego był możliwy dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej, gdyż urządzenie kosztuje kilka milionów dolarów - informuje Wydział Prasowy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Urządzenie bardzo precyzyjnie bada funkcje czynnościowe poszczególnych organów i tkanek. Aparat jest sprzężony z tomografem komputerowym, co daje możliwość przestrzennego widoku danego organu z wyraźnie oznaczonymi, pojedynczymi komórkami objętymi stanem chorobowym. Taki obraz jest szczególnie cenny podczas badania chorób kości, nerek, mózgu, wątroby, serca, naczyń, tarczycy, przepływu mózgowego, naczyń krwionośnych itp. Przeskanowanie całego ciała trwa tylko 16 minut.

– Fachowcy twierdzą wręcz, że nie ma nowoczesnej diagnostyki onkologicznej, kardiologicznej czy neurologicznej bez diagnostyki radioizotopowej z użyciem SPECT-CT – mówi dyrektor Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej Lech Wędrychowicz.

Skrót SPECT (ang. single photon emission computed tomography) oznacza tomografię emisyjną pojedynczych fotonów. Pod względem diagnostycznym jest to aparat dający podobne wyniki do wykorzystywanych już wcześniej w wysoce zaawansowanej diagnostyce onkologicznej urządzeń typu PET, lecz wykorzystuje on inną - szybko się rozwijającą - technologię. Działa w ten sposób, że jego sensory wychwytują promieniowanie gamma emitowane przez chore komórki. Badanie jest bezinwazyjne, a sam aparat nie emituje żadnego promieniowania. To pochodzi wyłącznie od izotopów promieniotwórczych podawanych pacjentom. Izotopy gromadzą się wyłącznie w organach czy tkankach im przypisanym. Chcąc przykładowo zbadać wątrobę, podajemy izotop, który służy właśnie do diagnozowania wątroby. Przy czym dawka promieniowania, jaką otrzymuje pacjent, jest bardzo mała.