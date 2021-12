Sylwester 2021/2022 w Bielsku-Białej - PROGRAM. Zespół Enej gwiazdą wieczoru na placu Ratuszowym!

Sylwester 2021/2022 w Bielsku-Białej - PROGRAM

Nowy Rok bielszczanie będą mogli znów powitać pod bielskim Ratuszem. To właśnie na placu Ratuszowym odbędzie się Sylwester 2021 organizowany przez Bielskie Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 20.00 i potrwa do godz. 2.00 w nocy.

Na początek wystąpi zespół Pearl Band. To grupa, która powstała pod koniec 2018 roku z inicjatywy basisty Tomasza Daniela i pianisty Mirosława Ryszawy. W tym samym czasie dołączyła do składu bielska wokalistka Karolina Lapczyk Perła, dopełniając tym samym nazwę oraz brzmienie i stylistykę aranżacji. Niedługo później muzycy występowali już w towarzystwie sekcji dętej oraz krakowskiego gitarzysty Piotra Myjaka. Ostatnim nabytkiem zespołu jest świetny perkusista młodego pokolenia Łukasz Daniel. Zespół Pearl Band zagrał m.in. na pierwszym koncercie graMy doBBro w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej wykonując, we własnej aranżacji, utwór „Dziwny jest ten świat”. Wystąpił również podczas kolejnych edycji tego wydarzenia, a także na wielu innych imprezach. Pearl Band wykonuje światowe przeboje, nadając im zupełnie nowe, własne aranżacje i brzmienia. Sylwestrowy skład zespołu będzie poszerzony o zaprzyjaźnionych wokalistów. Poza Karoliną Lapczyk Perłą, wystąpią – wokaliści Agnieszką Dembińska i Zbigniew Kruczek, Tomasz Daniel – bass, Łukasz Nowok – instrumenty klawiszowe, Michał Guzdek – gitary, Łukasz Daniel – perkusja, Bartłomiej Szyma – saksofony oraz Tomasz Janusz – trąbka.