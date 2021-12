Szczyrk Mountain Resort rusza już w ten weekend. Szykujcie się na ostre szusowanie, bo śniegu jest pod dostatkiem

Śniegu na pewno nie zabraknie

Od kilku dni aura w Szczyrku jest iście zimowa, ze sporym mrozem w partiach powyżej 1000 metrów, co jest wykorzystywane na intensywne naśnieżanie tras, głównie w wyższych partiach ośrodka, gdzie termika pozwala na najbardziej wydajną pracę armatek śnieżnych.

- Warto przypomnieć, że największy ośrodek narciarski w Polsce rozpoczął naśnieżanie 25 listopada i wykorzystuje maksymalnie wszystkie możliwości termiczne do przygotowania tras na pełny start sezonu. W tym roku pomogły nam również opady śniegu naturalnego, co zdecydowanie ułatwiło przygotowanie tras i dodatkowo dodało naszemu ośrodkowi klimatu prawdziwej krainy śniegu! Myślę, że do 17 grudnia uda nam się dośnieżyć kolejne trasy do Soliska i pod Gondolę - dodaje Michał Słowioczek.