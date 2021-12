Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej. Pojawił się nowy zbiornik na tlen. Wszystko z powodu COVID-19

- Zbiornik wraz z parownicą kosztował prawie 350 tys. złotych. Inwestycję kwotą 295 tys. złotych dofinansowało Ministerstwo Zdrowia w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - poinformowała Anna Szafrańska, rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Dodatkowy zbiornik pomieści 9600 kg ciekłego tlenu. Dostarczany instalacją do szpitalnych łóżek tlen medyczny jest w specjalnym urządzeniu - parownicy- przekształcany ze stanu ciekłego na lotny i ogrzany do temperatury otoczenia. Nowy zbiornik w pełni zatankowany waży prawie 15 ton. Umieszczono go na specjalnym fundamencie, obok dwóch innych, mniejszych, które działają od momentu powstania szpitala i mają pojemność po 5000 kg ciekłego tlenu.

Łukasz Matlakiewicz, zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych bielskiego Szpitala Wojewódzkiego podkreślił, że inwestycja była koniecznością. Podczas „normalnego" funkcjonowania placówki ilość zużywanego tlenu, w zależności od ilości operacji i pacjentów pod respiratorami, waha się od 350 do 450 kg ciekłego tlenu na dobę. Pobór wzrósł gwałtownie po otwarciu oddziałów dla osób zakażonych koronawirusem.