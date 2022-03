Ta willa, to jeden z najdroższych domów w woj. śląskim! Jest do kupienia pod Bielskiem - zobacz ZDJĘCIA. Basen, las, sauny i to wnętrze red.

NIERUCHOMOŚCI. Ten budynek wygląda jak z bajki! Spokojnie można by w jego wnętrzu... kręcić nowe przygody rodziny Carringtonów z serialu "Dynastia". Ta willa robi wrażenie! Jest w Mazańcowicach, w pow. bielskim. Obecnie, jest to jeden z najdroższych, jak nie najdroższy dom, do kupienia Śląskim! Zobacz, jak wygląda.