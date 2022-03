Tablice z danymi Google w Bielsku-Białej. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce KL

Tablice VMS z danymi z Google. Na wlotowych ulicach do Bielska-Białej zainstalowano trzy świetlne tablice zmiennej treści, informujące m.in. o czasach dojazdu do wybranych miejsc w mieście czy lokalnych warunkach atmosferycznych. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce, opierające się na danych pozyskiwanych od światowego giganta - firmy Google.