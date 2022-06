Takich bajek już nie robią... Przygody kota Filemona, Wróbelek Elemelek, Muminki. Pamiętacie te tytuły? Zobacz TOP 20 bajek z lat 80. i 90.!

Do dziś wiele osób z rozrzewnieniem wspomina dawne bajki na dobranoc, takie jak Gąska Balbinka, Jacek i Agatka, Reksio czy Bolek i Lolek, które poddawały nam na tacy pomysły, w co się bawić i jak spędzać czas na podwórku. Nie oszukujmy się - wieczorynka była najbardziej wyczekiwanym momentem wieczoru. Na wielu platformach można jeszcze znaleźć wiele tytułów, które towarzyszyły nam za dziecka. W każdej chwili możemy cofnąć się w czasie i przenieść z powrotem do lat 80. i 90., przypominając sobie swoje ulubione bajki.

