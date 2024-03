Tanie domy z ogrodem w woj. śląskim - są do kupienia na licytacji u komornika. Ceny od ok. 100 tys. zł. Oferty na MARZEC 2024

Tanie domy z ogrodem w woj. śląskim - do kupienia na licytacji u komornika

Domy wystawiane na licytacjach są najpierw zajmowane przez komornika osobom zadłużonym. Komornik wyprzedaje majątek dłużnika po to, aby spłacić jego wierzycieli. Ceny takich domów mogą być naprawdę okazyjne. Nic więc dziwnego, że cieszą się dużym zainteresowaniem. Część z nich to pięknie wykończone wille, inne to malutkie do niedawna zamieszkane domki, są też takie w stanie surowym jak również budynki będące bardzo zapuszczone - do generalnego remontu.