Te filmy były kręcone w Beskidach! Czterej pancerni, Cybulski i inne produkcje. Wiedzieliście?

Beskidy ze swoimi walorami krajobrazowymi mogłyby być planem do niejednego filmu. Okazuje się jednak, że reżyserzy wcale nie tak często decydowali się na uwiecznienie beskidzkich miejscowości w swoich obrazach. Daleko im więc do tak popularnych miejsc odwiedzanych przez ekipy filmowe jak poligon w Biedrusku czy Jura Krakowski-Częstochowska. Mimo to trochę obrazów powstało w południowej części naszego regionu. Na przykład w gminie Istebna kręcone były sceny ostatniego odcinka serialu „Czterej pancerni i pies", czyli podwójnego wesela - Marusi i Janka oraz Honoraty i Gustlika. Brała w nich udział ówczesna grupa Zespołu Regionalnego „Istebna" z Istebnej.

- Filmowcy dobrze płacili, jakieś sto złotych na dzień, to i dorobić można było - wspominała przed laty na łamach DZ pani Anna Bury, ówczesna kierowniczka Zespołu Regionalnego „Istebna".